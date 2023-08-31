«Бетонные джунгли»: как строится гигафабрика на месте БАЭС под Неманом (фото)

Строительство завода по производству литий-ионных аккумуляторов (к нему прочно приклеилось название «гигафабрика») на месте Балтийской АЭС под Неманом, на взгляд стороннего наблюдателя, идет полным ходом. Готов фундамент, возведены первые колонны каркаса корпусов — местами это похоже на лабиринт. Или на индустриальные джунгли. Мужчина в каске стыдливо просит не снимать затопленные после дождя котлованы — но видно, что они не заброшены, стройка «живет». Журналистов, среди которых были корреспонденты «Нового Калининграда», позвали в этом убедиться.



В августе прошлого года строительство фабрики переносили на неопределенный срок «в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции». В октябре того же года объявили, что госкорпорация «Росатом» приступила к возведению завода. А вот разрешение на строительство облвласти выдали только в июле этого года.

«Основная стройка — это следующий год. То есть в этом году нулевой цикл мы увидим. И первые колонны поднимутся вверх. Их будет незначительное количество. В 24 году мы фактически с вами увидим уже весь завод. И в 25 году — окончательная готовность, 100%. Мы завершаем пуск и наладку оборудования и ровно, получается, через 2 года приблизительно в тот же самый день мы с вами будем перерезать ленточку и официально запускать производство. <...> Когда завод будет набирать темпы, тогда мы выйдем на плановые цифры по производству приблизительно 50 тысяч батарей для автомобилей в год», — обещает генеральный директор фабрики Руслан Горевой.

Проблемы возникали не только с началом стройки, но и с финансированием. Сначала общую стоимость строительства в Калининградской области завода «Росатома» оценили более чем в 26 млрд руб. Но в июле прошлого года правительство области решило отложить субсидирование (речь о 5 млрд рублей за 2 года) для «формирования бюджетного баланса». Позже «Росатом» увеличил оценочную стоимость завода до 51 млрд руб., из которых 19 млрд руб.— средства госкорпорации, а 27 млрд руб.— кредиты. На вопрос корреспондента «Нового Калининграда», увеличилась ли итоговая стоимость сейчас еще больше, Руслан Горевой ответил утвердительно, но сумму не назвал.

Еще одно «узкое место» — кадры. Глава администрации Неманского округа Андрей Нейман утверждал, что «Росатому» нужно около 1200 человек для работы на гигафабрике, однако столько в окрестностях просто нет. Сейчас на самом заводе оценивают потребность в 900 человек и говорят, что другого варианта, кроме как «вырастить» себе специалистов (например, с помощью БФУ), не существует. Для них в Немане обещают построить несколько многоквартирных домов.

Возникали сомнения и в «технологических возможностях» производства — причем сомневались в федеральном правительстве. Там утверждали, что калининградские батареи для электрокаров не обеспечат зарядку на длительный срок. Генеральный директор, естественно, утверждает, что новые батареи будут конкурентоспособны и рассчитаны на суровый российский климат.

Текст: Ольга Кадомцева, фото: Юлия Власова / Новый Калининград