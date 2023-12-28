Адвокаты заявляют о критическом ухудшении здоровья Игоря Барышникова

Осужденный за фейки об армии РФ Игорь Барышников находится в критическом состоянии, сообщила «Новому Калининграду» адвокат Екатерина Селизарова.

«Ему стало намного хуже. Он не спит, очень часто ночью встает в туалет, до 25 раз за ночь. Из-за того, что он совершенно не в состоянии контролировать этот процесс, он вынужден пропускать приемы пищи, — пояснила Селизарова. — Жалобы написаны везде, кроме Небесной канцелярии. Везде, включая администрацию президента. С момента моего посещения [Игоря Барышникова] в следственном изоляторе, у него были две комиссии. По результату этих комиссий нам обещано сразу после Нового года, в первые рабочие дни, его полное обследование и подготовка его к операции. Игорь криком кричит, что ему нужна операция. Даже наш скромнейший Игорь. Дело уже дошло до этого».

По словам Екатерины Селизаровой, Игорю Барышникову несвоевременно меняют цистостому (трубку в мочевом пузыре), в результатах его биопсии обнаружены раковые клетки. «У него брали биопсию, 12 точек у него вырывают из организма, отрезают и отправляют на обследование. В одной из них обнаружены раковые клетки. Скажите мне, пожалуйста, у него обнаружена онкология или нет?» — говорит адвокат.

В разговоре с адвокатом Романом Морозовым Игорь Барышников заявил о сильной боли в области паха и грибке на руках (копия опроса есть в распоряжении «Нового Калининграда»). «Чувствую себя плохо, а именно: не могу сидеть (даже боком), испытываю боли в области паха, передвигаюсь с трудом и болями, испытываю боли в процессе мочеиспускания, в течение ночного времени суток испытываю постоянные позывы к мочеиспусканию, сам процесс мочеиспускания очень болезненный и затруднительный (выдавливаю по капле)», — сообщил осужденный 27 декабря.

Ранее Калининградский областной суд оставил в силе приговор Игорю Барышникову. Активист получил 7,5 лет колонии общего режима по статье 207.3 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ».

Первое в регионе уголовное дело по новой статье о распространении фейков о российской армии возбудили в начале мая 2022 года. Изначально из-за постов в соцсети Игорь Барышников подозревался в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ). Позже обвинение поменяли на более тяжелое — распространение фейков о российской армии или работе госорганов по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Активисту грозило до десяти лет лишения свободы.

В августе умерла 96-летняя мать Игоря Барышникова. Суд отказал ему в возможности посетить похороны матери под конвоем. Сейчас Барышников находится в ИК-8 в Калининграде.