Общественная наблюдательная комиссия: врачи исключили онкологию у Игоря Барышникова

Врачи исключили онкологию у осужденного за фейки об армии РФ Игоря Барышникова, сообщила «Новому Калининграду» сообщила председатель Общественной наблюдательной комиссии Калининградской области Мария Шпутенкова.

«У меня есть доверенность Игоря Лазаревича [Барышникова] о распространении его данных, он вчера написал, спокойно совершенно, зная уже меня. 23 августа и 4 октября его вывозили в областную больницу, пока он еще был в [следственном] изоляторе, и, слава богу, исключили онкологию. Это однозначно, то есть два раза были в больнице, вывезли, взяли анализы все необходимые», — сказала Шпутенкова.

По ее словам, 26 декабря она навещала Игоря Барышникова в исправительной колонии №8 в Калининграде. «В течение часа он никуда в туалет не просился. Вообще он спокойно с нами беседовал. Это интеллигентный, спокойный, вежливый человек, — отметила председатель ОНК. — Руки-ноги я лично осматривала, присела. Они все белые, я не видела грибка. У него есть трубочка (цистостома — специальная трубка в животе, прим. „Нового Калининграда“), ему просто неудобно некоторые манипуляции проводить. Он сказал, что да, мне неудобно, вызывает некоторые болевые ощущения. Там не было трагизма. И он совершенно спокойно разговаривал. Ему сказали, что дадут спазмолитики», — уверяет Мария Шпутенкова.

Представитель ОНК подтвердила, что в январе Игоря Барышникова должны отправить на медицинское обследование в Калининградскую областную клиническую больницу. «Это биопсия, МРТ, кровь и все прочие анализы на подтверждение вот этого онкологического заболевания, которое летом исключили», — пояснила она.

Ранее адвокаты Игоря Барышникова сообщили, что он находится в критическом состоянии. «Ему стало намного хуже. Он не спит, очень часто ночью встает в туалет, до 25 раз за ночь. Из-за того, что он совершенно не в состоянии контролировать этот процесс, он вынужден пропускать приемы пищи», — рассказала «Новому Калининграду» адвокат Екатерина Селизарова.

Она отметила, что мужчине несвоевременно меняют цистостому, а в результатах его биопсии обнаружены раковые клетки. В разговоре с адвокатом Романом Морозовым Игорь Барышников также заявил о сильной боли в области паха и грибке на руках (копия опроса есть в распоряжении «Нового Калининграда»).

Ранее Калининградский областной суд оставил в силе приговор Игорю Барышникову. Активист получил 7,5 лет колонии общего режима по статье 207.3 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ».

Первое в регионе уголовное дело по новой статье о распространении фейков о российской армии возбудили в начале мая 2022 года. Изначально из-за постов в соцсети Игорь Барышников подозревался в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ). Позже обвинение поменяли на более тяжелое — распространение фейков о российской армии или работе госорганов по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Активисту грозило до десяти лет лишения свободы.

В августе умерла 96-летняя мать Игоря Барышникова. Суд отказал ему в возможности посетить похороны матери под конвоем. Сейчас Барышников находится в ИК-8 в Калининграде.