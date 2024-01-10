Пуля, чашка, трубки: археологи провели раскопки на месте еврейского кладбища на ул. Черняховского

Проект строительства парковки на территории старинного еврейского кладбища, признанного выявленным объектом культурного наследия, прошел историко-культурную экспертизу. Информация об этом появилась на сайте Госслужбы охраны объектов культурного наследия.



Экспертная оценка была дана специалистом из Липецка Александром Ерохиным, директором компании НПЦ «Черноземье», заказчиком экспертизы в документации указана калининградская организация «Балтспецархеология».

Объектом исследования стала территория рядом со зданием областной ГИБДД по адресу: yл. Черняховского, 40-52. В перспективе рядом с учреждением должна появиться автомобильная площадка на 60 мест с многоуровневым паркингом. На земельном участке расположено недостроенное здание, которое во время строительных работ планируют снести.

Во временном промежутке с XVIII по начало XX века на месте будущего паркинга располагалось старинное немецкое кладбище. Известно, что здесь были похоронены такие известные деятели еврейской культуры, как раввины Арье Лейб Эпштейн, Абрахам Цви Айзенштадт , Яаков Цви Мекленберг, художник Иоанн Михаэль Зигфрид Лове, один из отцов современной художественной прозы на иврите писатель Абрам Мапу.

Первое появление этого кладбища на городских картах Кенигсберга датировано 1790 годом, далее оно стало постепенно расти в направлении современной улицы Пролетарской. В северо-западной части некрополя располагался домик смотрителя, утраченный в годы Второй мировой войны. В советский период истории города значительная часть кладбища оказалась застроена многоквартирными жилыми домами.

Во время проведенных для экспертизы исследований на глубине чуть больше полуметра была обнаружена часть городской мостовой, датированной XVIII веком, фрагменты надгробий с надписями на идиш и набор старинной бытовой утвари. Археологи нашли несколько курительных трубок и мундштуков разной степени сохранности, фрагменты посуды, монету 1797 года с профилем короля Пруссии Фридриха Вильгельма III, старинную свинцовую пулю, части фарфоровой чашки конца XVIII-начала XIX века с клеймом в виде вил.

Для сохранности выявленного объекта археологического наследия решено провести спасательные раскопки на месте строительства паркинга.

Эксперт рекомендует для сохранности объекта вынести за пределы еврейского кладбища бытовку рабочих и складские помещения. Во время раскопок учитывать специфику использования экскаваторов для вскрытия культурного слоя. Отработанный грунт, оставшийся после раскопок, следует перемещать за пределы участка.

Согласно экспертному решению, по окончанию работ по строительству муниципалитету необходимо будет провести рекультивацию земель на границах с оставшейся частью кладбища во избежание разрушения памятника археологии.

Напомним, власти региона признали выявленным объектом культурного наследия участок культурного слоя Кёнигсберга с некрополем еврейской общины на улице Черняховского в Калининграде в декабре прошлого года. В апреле сообщалось, что там планируют обустроить муниципальную парковку.