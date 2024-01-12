Компания «За Родину» получила большую часть квот на добычу шпрота

Диаграммы: Агентство по рыболовству Калининградской области

Между калининградскими компаниями распределены квоты для добычи мелкосельдевых видов рыб на 2024 год. Большая их часть досталась предприятию «За Родину», сообщили в Агентстве по рыболовству Калининградской области.



Квоты были распределены в объёме 40,5 тыс. тонн, в том числе для добычи салаки — 11,3 тыс. тонн, для добычи шпрота (кильки) — 29,2 тыс. тонн.

Компания Сергея Лютаревича получила 50% квот на добычу шпрота (кильки) и 28% — на добычу салаки. ООО «Марфиш» достались 15 и 25% соответственно.

«За Родину» — лидер по промыслу мелкосельдевых видов рыб в Балтийском море. В 2023 году компания освоила квоты на 95 %. Добыча составила более 15 тысяч тонн шпрота и более 3 тонн салаки, отметили в агентстве по рыболовству.

В 2024 году в России планируют ввести беспошлинные квоты на экспорт консервов из Калининградской области. Согласно проекту постановления, подготовленному Минэкономразвития, тарифные квоты предлагается устанавливать на экспорт консервированной продукции из рыбы и консервированных морепродуктов.