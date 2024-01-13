В Доме искусств планируют продолжить ремонт внутренних помещений (фото)

Фотографии: Telegram-канал главы администрации Калининграда Елены Дятловой

В Доме искусств после перерыва планируют продолжить ремонт. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своём Telegram-канале.



После обновления фасада и ремонта концертного зала очередь дошла до фойе и других внутренних помещений. В частности, за счёт «перераспределения пространства» планируют увеличить вместительность гардероба.

«Давняя головная боль учреждения — состояние санузлов. Туалеты полностью отремонтируем и перевесим таблички. Дамам требуется больше места, нежели джентльменам. Появится отдельная уборная для маломобильных граждан», — пообещала Елена Дятлова.

Пока под вопросом использование деталей старого фонтана в качестве элементов декора. «На взгляд части моих коллег, инсталляция смотрится не очень. В общем, с „шарами“ пока вопрос открытый, хотелось бы понимать и мнение будущих зрителей на этот счёт», — написала сити-менеджер.

Капитальный ремонт концертного зала в Доме искусств был завершён в середине декабря. В новогодние праздники там прошли традиционные представления.

Ранее сообщалось о планах установить на боковом фасаде здания 8-метровый экран за 4,7 млн рублей, а также смонтировать архитектурно-художественную подсветку за 9,5 млн.

Капитальный ремонт в Доме искусств проводится впервые с момента постройки в 1975 году. На проведение работ было разыграно два аукциона: один на ремонт фасада, крылец и освещение фасада (первоначальная цена контракта 61 005 521 рублей), а второй — на капремонт зрительного зала (первоначальная цена 17 578 419 рублей). В первом случае победителем стала компания ООО «СК МД», снизившая цену до 59 990 000 рублей, а во втором — компания «ЮС СТРОЙ», согласившаяся выполнить работы за 13 271 706,10 рублей.