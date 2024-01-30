Алиханов рассказал, о чем говорил с Путиным на закрытой части совещания в Калининграде

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, о чем говорил на закрытой части совещания по вопросам социально-экономического развития региона с президентом России Владимиром Путиным.

«Много всего обсудили. Это и вопросы транспортной безопасности, наших дальнейших шагов в этой сфере, это и вопрос развития инфраструктуры для дальнейшего роста, который мы, собственно говоря, видим, — пояснил Антон Алиханов в интервью ГТРК „Калининград“. — Нам очень нужны инфраструктурные объекты — это и водовод от Озерков до Калининграда, который позволит нам тоже обеспечить всех бесперебойным чистым источником воды в городе и пригороде. Это дальнейшее расширение очистных сооружений Калининграда, потому что мы растем, нам нужно иметь запас прочности по линии водоочистки. Ну и много чего еще — вопросы строительства дорог, конкретные объекты обсуждались. Отдельно еще раз проговорили необходимость синхронизации создания нового курорта [в Поваровке] и расширения магистральной рулёжной дорожки [в аэропорту „Храброво“] — это, по сути, увеличение пропускной способности в два раза нашей взлётно-посадочной полосы. Это часть вопросов, которые уже более детально обсуждали в закрытой части».

Также Антон Алиханов отметил, что во время закрытой части совещания президент поручил как можно быстрее скорректировать правила субсидирования авиаперевозок в Калининград и распространить их на всех жителей региона. 

Напомним, 25 января президент РФ Владимир Путин посетил Калининградскую область. Он провел встречу с местными студентами, совещание по вопросам социально-экономического развития региона и принял участие в открытии завода в формате видеоконференции. 

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