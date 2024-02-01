В Калининграде за 10 лет стало вдвое больше многодетных семей

В Калининграде проживает почти четыре тысячи многодетных семей. За последние десять лет этот показатель увеличился почти в два раза, сообщает газета «Гражданин» со ссылкой на председателя комитета по социальной политике администрации города Алексея Силанова.

«Мерами социальной поддержки сегодня пользуются 3959 многодетных семей. В 104 из них воспитывают пять и более детей. А также помощь получают более 1700 одиноких малообеспеченных родителей и 897 семей, в которых воспитывают 2065 детей-инвалидов», — цитирует издание чиновника.

По словам Алексея Силанова, также с 2013 года более, чем в два раза увеличилось число воспитанников детских садов. Школьников за пять лет стало больше на 14,5 тысяч.

Около 17 тысяч многодетных семей в Калининградской области власти планируют включить в единый региональный реестр до 1 июля 2024 года. В нем должны быть учтены все граждане, имеющие право на поддержку от государства.