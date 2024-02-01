В Калининграде за 10 лет стало вдвое больше многодетных семей

Все новости по теме: Многодетные семьи

В Калининграде проживает почти четыре тысячи многодетных семей. За последние десять лет этот показатель увеличился почти в два раза, сообщает газета «Гражданин» со ссылкой на председателя комитета по социальной политике администрации города Алексея Силанова.

«Мерами социальной поддержки сегодня пользуются 3959 многодетных семей. В 104 из них воспитывают пять и более детей. А также помощь получают более 1700 одиноких малообеспеченных родителей и 897 семей, в которых воспитывают 2065 детей-инвалидов», — цитирует издание чиновника.

По словам Алексея Силанова, также с 2013 года более, чем в два раза увеличилось число воспитанников детских садов. Школьников за пять лет стало больше на 14,5 тысяч.

Около 17 тысяч многодетных семей в Калининградской области власти планируют включить в единый региональный реестр до 1 июля 2024 года. В нем должны быть учтены все граждане, имеющие право на поддержку от государства.

26 января губернатор Антон Алиханов подтвердил озвученные ранее планы пересмотреть систему региональных льгот для многодетных семей. Речь идёт об отмене критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки. В настоящее время значительная их часть положена в регионе многодетным семьям, среднедушевой доход которых не превышает одной-двух величин прожиточного минимума. Такие условия диктует социальный кодекс Калининградской области.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter