В Калининграде за 10 лет стало вдвое больше многодетных семей

В Калининграде проживает почти четыре тысячи многодетных семей. За последние десять лет этот показатель увеличился почти в два раза, сообщает газета «Гражданин» со ссылкой на председателя комитета по социальной политике администрации города Алексея Силанова.
«Мерами социальной поддержки сегодня пользуются 3959 многодетных семей. В 104 из них воспитывают пять и более детей. А также помощь получают более 1700 одиноких малообеспеченных родителей и 897 семей, в которых воспитывают 2065 детей-инвалидов», — цитирует издание чиновника.
По словам Алексея Силанова, также с 2013 года более, чем в два раза увеличилось число воспитанников детских садов. Школьников за пять лет стало больше на 14,5 тысяч.
Около 17 тысяч многодетных семей в Калининградской области власти планируют включить в единый региональный реестр до 1 июля 2024 года. В нем должны быть учтены все граждане, имеющие право на поддержку от государства.26 января губернатор Антон Алиханов подтвердил озвученные ранее планы пересмотреть систему региональных льгот для многодетных семей. Речь идёт об отмене критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки. В настоящее время значительная их часть положена в регионе многодетным семьям, среднедушевой доход которых не превышает одной-двух величин прожиточного минимума. Такие условия диктует социальный кодекс Калининградской области.