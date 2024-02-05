Роспотребнадзор: заболеваемость корью в регионе продолжает расти

С начала года число зарегистрированных случаев кори достигло в Калининградской области 33. Об этом рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в понедельник, 5 февраля.



«За прошлый год мы зарегистрировали пять случаев заболевания кори и никакого распространения инфекции не произошло. И вот сейчас 5 февраля, и уже мы имеем 33 случая кори. Среди заболевших 22 ребёнка до 18 лет. И ни один ребёнок, который заболел корью, не привит против этой инфекции заранее», — отметила Елена Бабура.

В 2024 году в регионе зарегистрировано 8 очагов кори. «Это домашние очаги, очаги в образовательных учреждениях. К сожалению, мы видим внутрисемейное распространение инфекции. Когда регистрируется заболевший корью, определяется круг его контактных, и контактные уже прививаются по экстренным показаниям, — рассказала Елена Бабура, — К сожалению, большинство людей контактных отказываются от вакцинации при наличии реальной угрозы заболеть корью». По словам Елены Бабуры, заболели в том числе 11 контактных детей, чьи родители отказались от постконтактной вакцинации. В целом с начала года из тысячи контактировавших с заболевшими прививаться не захотели около половины.

В случаях, когда больной корью проживает в многоквартирном доме, все его жильцы считаются контактными, т.к. инфекция передаётся воздушно-капельным путём, в том числе через вентиляцию, предупредила Елена Бабура. Постконтактная вакцинация должна быть проведена в течение трёх дней после выявления заболевшего. Однако отмечается, что её эффективность ниже, чем у плановой.

Право на две бесплатные прививки от кори имеют все лица, не достигшие 35 лет, добавила Елена Бабура. «С 1968-го года эта вакцина работает, но, к сожалению, двухкратную вакцинацию мы получаем только с 1997-го года, — отметила она, — Поэтому считайте, если вы рождены до 1997-го года, то, скорее всего, либо вы не привиты против кори, либо вы имеете только одну вакцинацию. А если вы старше 1968-го года, то, скорее всего, вы болели корью».

Вакцину от кори, краснухи и паротита не могли поставить в Калининградскую область с сентября. Её нехватку связывали с дефицитом куриных яиц. Сроки поставки вакцины неоднократно переносили. В итоге она появилась в конце декабря. По состоянию на 24 января в регионе было зарегистрировано 16 случаев кори.