Жительница региона заразила корью своих детей

Жительница Калининградской области заразила корью двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в пятницу, 9 января.



«Несмотря на уговоры врачей, мама отказалась прививать детей даже тогда, когда заболела сама, то есть при очевидном риске для здоровья детей. Причина отказа врачам непонятна. Возможно, мама просто боится прививок, ведь сама она тоже не была привита», — говорится в сообщении.

К 5 февраля в регионе было зарегистрировано 33 случая заболевания корью. 22 из них — среди детей. Всего на 5 февраля корью заболели 11 контактных детей, чьи родители отказались от экстренной вакцинации. В целом с начала года из тысячи контактировавших с заболевшими прививаться не захотели около половины.

Вакцину от кори, краснухи и паротита не могли поставить в Калининградскую область с сентября. Её нехватку связывали с дефицитом куриных яиц. Сроки поставки вакцины неоднократно переносили. В итоге она появилась в конце декабря. За весь 2023 год в регионе было зарегистрировано пять случаев кори.