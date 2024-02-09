Жительница региона заразила корью своих детей

Все новости по теме: Медицина

Жительница Калининградской области заразила корью двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в пятницу, 9 января.

«Несмотря на уговоры врачей, мама отказалась прививать детей даже тогда, когда заболела сама, то есть при очевидном риске для здоровья детей. Причина отказа врачам непонятна. Возможно, мама просто боится прививок, ведь сама она тоже не была привита», — говорится в сообщении.

К 5 февраля в регионе было зарегистрировано 33 случая заболевания корью. 22 из них — среди детей. Всего на 5 февраля корью заболели 11 контактных детей, чьи родители отказались от экстренной вакцинации. В целом с начала года из тысячи контактировавших с заболевшими прививаться не захотели около половины.

Вакцину от кори, краснухи и паротита не могли поставить в Калининградскую область с сентября. Её нехватку связывали с дефицитом куриных яиц. Сроки поставки вакцины неоднократно переносили. В итоге она появилась в конце декабря. За весь 2023 год в регионе было зарегистрировано пять случаев кори.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter