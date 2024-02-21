В Пионерском начали благоустраивать «Круг здоровья»

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Иллюстрации с сайта министерства строительства Калининградской области

В Пионерском начали подготовительные работы по благоустройству «Круга здоровья». Об этом сообщили в региональном минстрое.

«Концепция проекта направлена на поддержание физического, ментального и социального здоровья жителей. Территорию разбили на три зоны, соответствующие вышеперечисленным характеристикам. Заняться активным образом жизни можно будет на площадках воркаута, скейтбординга и баскетбола, а также прогуляться по пляжной тропе, посетить зону отдыха», — говорится в сообщении.

Также запланировано обустройство смотровых и детских площадок, тренировочной велодорожки, беседки и пешеходной тропы. «Для удобства передвижения дорожки осветят, сделают лестницы и мостики. В проекте предусмотрен туалет с комнатой для матери и ребенка», — добавили в министерстве.

Завершить работы власти планируют осенью текущего года. Проект «Круг здоровья» предполагает благоустройство пляжа и парковых зон, которые будут связаны между собой пешеходными маршрутами. Согласно техзаданию, от подрядчика требуется установить новые раздевалки, обустроить мостик, зону отдыха и две пляжных тропы.

На торгах по реализации проекта победила компания «Мириам». Эта фирма занимается в числе прочего «реконструкцией» поликлиники на ул. Расковой в Калининграде.

Проект «Круг здоровья» — победитель VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

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