Власти ищут проектировщиков для нового этапа реконструкции Аллеи Смелых

В Калининграде объявлен тендер на подготовку проекта по второму этапу реконструкции Аллеи Смелых. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

За подготовку документации по реконструкции 724-метрового участка Аллеи Смелых — от Муромской до путепровода у Мясокомбината — власти готовы заплатить 22,5 млн рублей. Срок исполнения — 330 рабочих дней. После реконструкции данный участок должен стать четырехполосным с ширина каждой полосы 3.75 м каждая. Также проект должен предусматривать трехметровые тротуары и велодорожки.

Напомним, в августе 2023 года власти Калининграда провели торги на реконструкцию участка Аллеи Смелых от перекрестка с улицей Карамзина до Большой Окружной протяженностью около километра. Согласно проекту, это четвертый этап работ. Изначально стоимость реконструкции оценивалась в 362,8 млн рублей, но позднее в администрации сообщили, что ремонт дороги подорожал из-за проблем с поставками асфальтобетона. По оценке чиновников, цена вырастет примерно на 10%.

В октябре были объявлены торги на разработку проекта третьего этапа реконструкции — участка между улицами Карамзина и Муромской. Первый этап предполагает ремонт от улицы Дзержинского до мясокомбината. Срок проведения работ на этих отрезках пока не установлен.

О необходимости отремонтировать Аллею Смелых чиновники говорили еще 10 лет назад, но проект долгое время находился в замороженном состоянии.