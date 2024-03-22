Горвласти изымают земельные участки для реконструкции Аллеи Смелых

Горвласти изымают земельные участки для реконструкции Аллеи Смелых
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
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Власти Калининграда изымают два земельных участка для реконструкции Аллеи Смелых. Соответствующее постановление глава администрации Калининграда Елена Дятлова подписала 21 марта.

Под изъятие попадает земельный участок с условным номером 47.1 площадью 9 кв. метров, образуемый из участка с кадастровым номером 39:15:142016:21 площадью 450 кв. метров. Он расположен по адресу: ул. Аллея Смелых, д. 164, находится в аренде с 2000 года.


Изображение из публичной кадастровой карты

Также власти изымают участок с условным номером 71.1 площадью 17 кв. метров, образуемый из участка с кадастровым номером 39:15:142023:6 площадью 363 кв. метра. Он расположен в районе дома № 203 и находится в частной собственности.


Изображение из публичной кадастровой карты

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов должен заказать оценку земельных участков и размера убытков, причиняемых изъятием, провести переговоры с правообладателями и заключить с ними соглашения об изъятии.

Срок действия постановления — три года со дня его подписания.

В настоящее время власти ищут проектировщика для второго этапа реконструкции Аллеи Смелых. Речь о 724-метровом участке от ул. Муромской до путепровода у Мясокомбината.

В августе 2023 года были проведены торги на реконструкцию участка от перекрёстка с ул.Карамзина до Большой Окружной протяженностью около километра. Это четвёртый этап работ. Для их проведения на указанной территории разрешили вырубить 435 деревьев.

В октябре были объявлены торги на разработку проекта третьего этапа реконструкции — участка между улицами Карамзина и Муромской. Первый этап предполагает ремонт от улицы Дзержинского до мясокомбината. Срок проведения работ на этих отрезках пока не установлен.

О необходимости отремонтировать Аллею Смелых чиновники говорили еще 10 лет назад, но проект долгое время находился в замороженном состоянии.

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