Горвласти изымают земельные участки для реконструкции Аллеи Смелых

Власти Калининграда изымают два земельных участка для реконструкции Аллеи Смелых. Соответствующее постановление глава администрации Калининграда Елена Дятлова подписала 21 марта.



Под изъятие попадает земельный участок с условным номером 47.1 площадью 9 кв. метров, образуемый из участка с кадастровым номером 39:15:142016:21 площадью 450 кв. метров. Он расположен по адресу: ул. Аллея Смелых, д. 164, находится в аренде с 2000 года.





Изображение из публичной кадастровой карты

Также власти изымают участок с условным номером 71.1 площадью 17 кв. метров, образуемый из участка с кадастровым номером 39:15:142023:6 площадью 363 кв. метра. Он расположен в районе дома № 203 и находится в частной собственности.





Изображение из публичной кадастровой карты

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов должен заказать оценку земельных участков и размера убытков, причиняемых изъятием, провести переговоры с правообладателями и заключить с ними соглашения об изъятии.

Срок действия постановления — три года со дня его подписания.

В настоящее время власти ищут проектировщика для второго этапа реконструкции Аллеи Смелых. Речь о 724-метровом участке от ул. Муромской до путепровода у Мясокомбината.

В августе 2023 года были проведены торги на реконструкцию участка от перекрёстка с ул.Карамзина до Большой Окружной протяженностью около километра. Это четвёртый этап работ. Для их проведения на указанной территории разрешили вырубить 435 деревьев.

В октябре были объявлены торги на разработку проекта третьего этапа реконструкции — участка между улицами Карамзина и Муромской. Первый этап предполагает ремонт от улицы Дзержинского до мясокомбината. Срок проведения работ на этих отрезках пока не установлен.

О необходимости отремонтировать Аллею Смелых чиновники говорили еще 10 лет назад, но проект долгое время находился в замороженном состоянии.