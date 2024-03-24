В «Храброво» пассажиров предупредили об усилении мер безопасности

В «Храброво» пассажирам рекомендуют заблаговременно приезжать в аэропорт в связи с усилением мер безопасности. Путешественников предупредили о возможном увеличении времени прохождения предполетных процедур. Информация об этом опубликована в воскресенье, 24 марта, в Telegram-канале «Храброво».
«В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров приезжать в аэропорт заблаговременно, соблюдать спокойствие и безукоснительно выполнять все требуемые правила при прохождении контроля на пунктах досмотра», — отметили в пресс-службе.
Уточнить информацию о статусе рейса можно на онлайн-табло на сайте аэропорта или в справочной по телефону +7 (4012) 550-550.
После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» власти Калининградской области объявили об усилении мер безопасности. В регионе также отменили до 25 марта все спортивные, культурные и массовые мероприятия.По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, количество пострадавших к утру воскресенья возросло до 152. Спасатели продолжают работы по разбору завалов после обрушения крыши концертного зала, который выгорел полностью. 24 марта объявлено в России днем общенационального траура.