В «Храброво» пассажиров предупредили об усилении мер безопасности

В «Храброво» пассажирам рекомендуют заблаговременно приезжать в аэропорт в связи с усилением мер безопасности. Путешественников предупредили о возможном увеличении времени прохождения предполетных процедур. Информация об этом опубликована в воскресенье, 24 марта, в Telegram-канале «Храброво».



«В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров приезжать в аэропорт заблаговременно, соблюдать спокойствие и безукоснительно выполнять все требуемые правила при прохождении контроля на пунктах досмотра», — отметили в пресс-службе.

Уточнить информацию о статусе рейса можно на онлайн-табло на сайте аэропорта или в справочной по телефону +7 (4012) 550-550.

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» власти Калининградской области объявили об усилении мер безопасности. В регионе также отменили до 25 марта все спортивные, культурные и массовые мероприятия.