Музыканты группы «Пикник» решили посвятить следующий концерт памяти жертв теракта

Музыканты группы «Пикник» планируют посвятить следующий концерт памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Соответствующая информация размещена на странице коллектива «ВКонтакте».

«В нашем графике выступлений следующий концерт заявлен в Санкт-Петербурге, 27 марта. В данный момент группа Пикник, симфонический оркестр «Таврический» и организатор фонд «ЕВА» ищут возможность проведения вечера памяти. Концерт будет посвящен памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке», — говорится в сообщении группы.

«Мы все продолжаем переживать эти страшные и трагические дни вместе. Мы видим и слышим вашу поддержку, разделяем слова солидарности с семьями пострадавших и соболезнуем погибшим», — также подчеркивают музыканты.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри людям, подожгли помещение и скрылись. Четверо подозреваемых в нападении и семеро их пособников были задержаны 23 марта. В России 24 марта объявили днем общенационального траура. В Калининградской области были отменены все спортивные, культурные и массовые мероприятия. Власти региона также сообщили об усилении мер безопасности. По уточненным данным Минздрава Московской области, число пострадавших в результате теракта увеличилось в воскресенье вечером до 180. В больницах находятся 142 человека.