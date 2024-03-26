«Виштынец резорт» предостерегли в связи с вырубкой в Варникенском лесу (фото) (видео)

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Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области объявило предостережение компании «Виштынец резорт» в связи с вырубкой в Варникенском лесу. Об этом сотрудники минприроды сообщили в ответе на запрос одного из жителей Светлогорска. Документ есть в распоряжении «Нового Калининграда».



В феврале компании «Виштынец резорт» был выдан порубочный билет для осуществления рубки ухода на ул. Студенческая-Нахимова на земельных участках с кадастровыми номерами на земельных участках 39:17:000000:935, 39:17:000000:934, 39:17:000000:933, 39:17:000000:932, 39:17:000000:931, 39:17:000000:930, 39:17:000000:929, 39:17:000000:927, 39:17:0020001:254. Документ разрешал «произвести вырубку вегетативного (порослевого) и семенного возобновления древесных пород с диаметром ствола на высоте 1,3 м менее 8 см и возрастом менее 5 лет».

Чтобы предотвратить возможное уничтожение остальных деревьев 12 марта 2024 года компании «Виштынец Резорт» объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды, отметили в минприроды.

Также сообщается о том, что ООО «Виштынец резорт» направило запрос в министерство, чтобы получить информацию для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту «Гостиничный глэмпинг-комплекс», расположенному в границах рассматриваемых земельных участков.

Помимо почв и атмосферного воздуха, исследуются растительный покров и животный мир указанной территории. По итогам исследований разработчик проектной документации составляет технический отчёт.

Если на указанной территории будут обнаружены животные, занесённые в Красную книгу страны или области, сведения проверят с привлечением профильных специалистов. Полученные данные должны будут учесть в проекте.

Зона интересов: от кого и от чего продолжают спасать Варникенский лес под Светлогорском

ООО «Виштынец Резорт» арендует указанные участки у администрации Светлогорска с 13 ноября 2023 года. Власти Калининградской области выделили компании грант на создание гостиничных глэмпинг-комплексов в размере 45 млн рублей.