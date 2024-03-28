СК не стал возбуждать дело в связи с незаконной арендой земли в Отрадном

Региональное управление Следственного комитета отказало светлогорским экоактивистам в возбуждении уголовного дела против главы муниципального образования Андрея Мохнова и главы администрации Владимира Бондаренко. Соответствующее уведомление есть в распоряжении «Нового Калининграда».



Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено «в связи с отсутствием в действиях Бондаренко В.В., Мохнова А.В. признаков преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст. 286 УК РФ» (превышение должностных полномочий).

Жители Светлогорского городского округа на протяжении нескольких лет добиваются сохранения территории, которую они относят к историческому Варникенскому лесу. Основная проблема заключается в том, что несколько участков земли незаконно (что подтверждается прокуратурой) сданы в аренду светлогорским властями компании «Виштынец Резорт». Бизнесмены уже провели в лесу довольно масштабную «рубку ухода», а также получили грант в размере 45 млн рублей на строительство глэмпинга. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области объявило предостережение компании «Виштынец резорт» в связи с вырубкой в Варникенском лесу.