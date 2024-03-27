«Красный Крест» рассказал, как можно помочь пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

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Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» рассказала, как неравнодушные граждане могут поддержать пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Информация размещена на странице организации «ВКонтакте».

Для пострадавших и близких погибших предусмотрена психологическая помощь и поддержка, которую готовы оказать как в Калининградском региональном отделении, так и на Горячей линии Российского Красного Креста. Кроме того, обратившись в организацию, можно получить помощь в восстановлении утерянных документов.

Также «Российский Красный Крест» предлагает желающим поработать волонтерами психологической или юридической служб, оказывающих помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле». Зарегистрироваться можно на портале ДОБРО.ру.

Кроме того, «Красный Крест» собирает пожертвования для пострадавших и их семей. В сообщении уточняются реквизиты как для физических, так и для юридических лиц, желающих оказать финансовую поддержку. Реквизиты и вся необходимая информация, включая телефоны горячих линий организации, размещены здесь.

Напомним, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри людям, подожгли помещение и скрылись. Как сообщал ТАСС со ссылкой н работника концертного зала, во время теракта из здания эвакуировали более пяти тысяч человек. Четверо подозреваемых в нападении и семеро их пособников были задержаны 23 марта. По последним данным, число погибших достигло 140 человек, среди них трое детей.

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