Дворец спорта «Янтарный» также усилил меры безопасности после теракта в «Крокусе»

Во Дворце спорта «Янтарный» заявили об усилении комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности. Соответствующая информация размещена на сайте комплекса.

«Просим приходить налегке, не брать на мероприятия лишние предметы, крупные сумки и рюкзаки. На внешнем периметре для вашего удобства работает камера хранения. Чтобы упростить досмотровые процедуры, рекомендуем прибывать на мероприятия заблаговременно. Рекомендуем воспользоваться общественным транспортом или прийти пешком. Вход на территорию дворца спорта осуществляется только через входные группы. Досмотр ручной клади осуществляется при помощи интроскопов», — предупреждают в «Янтарном».

Также в сообщении отмечается, что в дни проведения мероприятий на главной арене Дворца спорта будет усилен контроль за прилегающей территорией. Кроме того, ежедневно проверяется система пожаротушения, речевое оповещение, система контроля доступа.

Накануне веером об усилении мер безопасности после теракта в Подмосковье заявили в Театре эстрады «Янтарь-холл». Напомним, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри людям, подожгли помещение и скрылись. Как сообщал ТАСС со ссылкой н работника концертного зала, во время теракта из здания эвакуировали более пяти тысяч человек. Четверо подозреваемых в нападении и семеро их пособников были задержаны 23 марта. По последним данным, количество погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» достигло 143 человек. В настоящее время опознаны тела 84 погибших, в том числе 5 детей в возрасте от 9 до 16 лет.