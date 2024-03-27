В Петербурге прошел концерт «Пикника» в память о жертвах теракта в «Крокусе»

В Санкт-Петербурге состоялся концерт группы «Пикник» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет «Коммерсант».

Перед выступлением коллектива в зале была объявлена минута молчания. Вместе с «Пикником» на сцене БКЗ «Октябрьский» выступил симфонический оркестр «Таврический». Артисты не стали отменять запланированный концерт, но изменили формат. Все собранные с выступления средства решили перечислить в благотворительный фонд «Гольфстрим».

Напомним, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри людям, подожгли помещение и скрылись. Как сообщал ТАСС со ссылкой н работника концертного зала, во время теракта из здания эвакуировали более пяти тысяч человек. Четверо подозреваемых в нападении и семеро их пособников были задержаны 23 марта. По последним данным, количество погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» достигло 143 человек. В настоящее время опознаны тела 84 погибших, в том числе 5 детей в возрасте от 9 до 16 лет.

