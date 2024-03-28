Мурашко: трое пострадавших при теракте в «Крокусе» в крайне тяжелом состоянии

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По состоянию на четверг, 28 марта, в больницах остаются 74 пострадавших при теракте в Crocus City Hall, трое пациентов в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».

«Из больниц выписаны уже 90 пострадавших в Crocus City Hall, амбулаторная помощь оказана 208 пациентам. 74 человека продолжают получать лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы», — уточнил Мурашко.

По его словам, трое пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии — это пострадавшие с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также сочетанием огнестрельных ранений и ожогов. Состояние еще 18 человек, в том числе троих детей, остается тяжелым. 33 — в состоянии средней тяжести. Еще 20 пациентов готовятся к выписке в ближайшие дни, поскольку их состояние улучшилось.

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