После теракта в «Крокусе» Роскомнадзор заблокировал 11 Telegram-каналов

После теракта в «Крокус Сити Холле» Роскомнадзор заблокировал 11 Telegram-каналов, запугивавших россиян новыми атаками. Об этом пишет «Коммерсант».

«С момента теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» ведем целевой мониторинг. Фиксируем факты умышленного разгона различных вбросов по следам теракта: как фейков, так и призывов к экстремистской деятельности. Мы ускорили выявление и проверку Telegram-каналов«,— сообщила пресс-служба Роскомнадзора, уточнив, что всего было заблокировано 600 таких вбросов на разных площадках..

По данным ведомства, были заблокированы Telegram-каналы и вбросы на других ресурсах, «которые якобы анонсируют новые теракты в России».

Напомним, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри людям, подожгли помещение и скрылись. Как сообщал ТАСС со ссылкой н работника концертного зала, во время теракта из здания эвакуировали более пяти тысяч человек. Четверо подозреваемых в нападении и семеро их пособников были задержаны 23 марта. По последним данным, количество погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» достигло 143 человек. В настоящее время опознаны тела 84 погибших, в том числе 5 детей в возрасте от 9 до 16 лет.

