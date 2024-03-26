Бизнес призвал «убрать фантомов» из электронной очереди в Чернышевском

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Для улучшения ситуации с электронной очередью в пункте пропуска «Чернышевское» на границе с Литвой необходимо в числе прочего исключить тех, кто регистрируется задолго до рейсов. Такое мнение высказал соучредитель компании «Сталена» Сергей Гоз на заседании профильного комитета КТПП во вторник, 26 марта.

Он озвучил предложения по оптимизации механизма, которые, как утверждает бизнесмен, обсуждались с областными властями, Ассоциацией международных автоперевозчиков и инициативной группой участников отрасли. Одно из них — разрешить бронирование мест в очереди только при фактическом прибытии грузовика в накопитель и предъявлении документа на перевозку.

«В объеме этой электронной очереди есть порядка 35-45 процентов пользователей, наших коллег, кто правдами-неправдами место букирует, но потом не приезжает. При этом я хочу сказать так: коллеги в этом не виноваты — так заточена система, — отметил Сергей Гоз. — Если перевести это всё на цифры: если сейчас отставание 15 суток, то, убрав вот этих наших коллег-фантомов, реальное отставание будет порядка семи-восьми суток».

Соучредитель «Сталены» отметил, что чем больше отставание от зарезервированного времени в электронной очереди, тем выше становятся ставки фрахта. «С учетом узкого горлышка» количество перевозчиков, желающих работать на калининградском направлении, «с каждым разом» уменьшается, добавил бизнесмен. «Вы не подумайте, что транспортники — барыги и преднамеренно взвинчивают цены. Никоим образом это не так», — заверил Гоз. Он пояснил, что сейчас выполнение одного рейса туда и обратно занимает два месяца. В январе на это требовался месяц.

По состоянию на 15:00 26 марта отставание от зарезервированного времени в электронной очереди составляет 378 часов (почти 16 суток). Областные власти считают, что литовская сторона «саботирует ситуацию» на границе. При этом калининградские перевозчики длительное время сообщают также о недочетах в системе электронной очереди.

Спустя несколько недель после ее запуска — в сентябре 2023 года — предприниматели заявляли, что вынуждены из-за этого простаивать. Они просили отменить нововведение или изменить систему по примеру Белоруссии. В правительстве Калининградской области тогда ответили, что «не в состоянии» повлиять на ситуацию.

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