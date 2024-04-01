Сроки возобновления работ в парке имени Макса Ашманна сдвинули

Работы в парке имени Макса Ашманна планируют возобновить в апреле-июне 2024 года. Об этом представители администрации Калининграда сообщили в комментариях на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова.



«Сейчас откорректированную проектную документацию отправили на государственную экспертизу в Центре проектных экспертиз и ценообразования в строительстве. Работы на объекте возобновят после устранения причин их приостановки в апреле-июне этого года», — говорится в сообщении.

В середине марта глава горадминистрации Елена Дятлова говорила о том, что возобновить работы «мешает сильное переувлажнение почвы». Она также отмечала, что все необходимые материалы уже закуплены. Завершить работы сити-менеджер обещала к 1 июня.

Ранее сообщалось, что после сдачи работ в рамках первого этапа планируется разработать проектную документацию по дальнейшему благоустройству парка, в частности — территории вокруг озера.

Летом 2023 года горадминистрация расторгла контракт с одним из подрядчиков на благоустройство Макс-Ашманн-парка. «Не нужно делать это любой ценой», — говорила Елена Дятлова по поводу того, что работы не удастся завершить до конца 2023 года, как это предполагалось изначально.

Контракт на благоустройство был заключён в апреле с ИП Скрендо, который в ходе торгов снизил максимальную сумму на 13,5 млн рублей — до 46,3 млн. В частности, планировалось обустроить 4 входных группы (со стороны ул. Ефремова, Платова, Парковой аллеи, армянской церкви), отремонтировать центральную аллею и дорогу от входа со стороны Парковой аллеи, привести в порядок тропинки в районе прудов и замостить брусчаткой тропинки в исторической зоне. Кроме того, по контракту была запланирована установка камер системы «Безопасный город», информационных щитов, лавочек и урн, озеленение. На работы отводилось полгода.

Одновременно разыгрывался тендер почти на 60 млн рублей, предусматривавший обустройство инженерных сетей в Макс-Ашманн-парке. С ним тоже возникли проблемы: из-за отсутствия в регионе необходимого электрокабеля подрядчик был вынужден приостановить работы.

В 2022 году парк стал лидером голосования по программе «Комфортная городская среда».