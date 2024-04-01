Прокуратура хочет взыскать компенсацию со школы Большаково после отравления детей

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Прокуратура намерена взыскать компенсацию морального вреда в пользу учеников большаковской школы, получивших отравление на территории учебного заведения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В суд поступило пять исковых заявлений от прокурора Славского района. Ведомством было установлено, что в середине февраля 2024 года перед началом учебного дня рабочие по комплексному обслуживанию здания школы проводили детям гигиеническую дезинсекцию рук, нанося из дозатора кожный антисептик. После проведенной в помещении коридора школы утренней линейки, где проводилась обработка рук учащихся, дети почувствовали недомогание. За медицинской помощью обратилось 22 ученика, 5 из которых были госпитализированы в ДОБ. Детям был поставлен диагноз: токсическое действие неустановленным веществом со средней степенью тяжести.

Прокурор считает, что школа не обеспечила безопасность здоровья учеников, нарушив рекомендованный режим применения антисептика. В журнале учета получения и расходования дезинфицирующих средств данное средство отсутствует. Исковые заявления приняты судом к производству, предварительные судебные заседания по ним назначены на 24 апреля.

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