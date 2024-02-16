СК возбудил уголовное дело по факту отравления учеников в школе Большаково

В Калининградской области возбуждено уголовное дело после массового отравления школьников в поселке Большаково. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ранее соответствующее поручение руководителю регионального управления СК Дмитрию Бочарову дал глава СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, утром 15 февраля 2024 года после школьной линейки от учеников начали поступать жалобы на ухудшение самочувствия. В результате семь школьников в возрасте от 11-ти до 15-ти лет госпитализированы в лечебное учреждение с признаками воздействия неустановленного токсического вещества. Им своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время состояние школьников удовлетворительное.

В рамках расследования изъята необходимая документация, канистры с моющими и дезинфекционными средствами, назначены химические и иные судебные экспертизы, производятся допросы свидетелей и иные следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается.