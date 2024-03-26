СК установил причину отравления учеников в школе Большаково

Следователи регионального управления СКР установили, что ученики школы в Большаково отравились в результате вдыхания изопропилового спирта, входящего в состав кожного антисептика. Персонал учебного заведения распылял средство перед школьной линейкой в целях дезинфекции воздуха, сообщили в пресс-службе следственного комитета.



«Следователи регионального управления Следственного комитета продолжают устанавливать детали произошедшего, в ближайшее время ожидается получение заключений судебно-медицинских экспертиз, которые установят степень тяжести вреда здоровью, причиненного школьникам», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 15 февраля 2024 года. После школьной линейки от учеников начали поступать жалобы на ухудшение самочувствия. В результате семь школьников в возрасте от 11-ти до 15-ти лет госпитализированы в лечебное учреждение с признаками воздействия неустановленного токсического вещества. Им своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время состояние школьников удовлетворительное.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Соответствующее поручение руководителю регионального управления СК Дмитрию Бочарову дал глава СКР Александр Бастрыкин.