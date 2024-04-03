В суд поступило дело водителя, сбившего на Ленпроспекте двух 16-летних девочек

В Московский районный суд поступило уголовное дело по факту ДТП на Ленинской проспекте, в результате которого были сбиты две девочки-подростка. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, поздним вечером 24 января 2024 года 53-летний водитель «Ауди 80», двигаясь со скоростью около 64 км/ч по Ленинскому проспекту в Калининграде, на прямом участке дороги на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух 16-летних девушек. С тяжелыми травмами обе пострадавшие были госпитализированы. 31 января одна из девушек скончалась в БСМП.

Действия водителя следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по данной статье — 5 лет лишения свободы. Решается вопрос о назначении судебного заседания по данному уголовному делу.