Чтобы разобраться с запахом в Советске, решено ограничить работу полигона ТБО

Чтобы разобраться с запахом в Советске, решено ограничить работу полигона ТБО
Полигон в Барсуковке. Фото со страницы Антона Алиханова ВКонтакте

Губернатор Антон Алиханов поручил на месяц ограничить работу полигона в Барсуковке, чтобы понять, он ли является источником неприятного запаха, на который жалуются жители Советска. Об этом глава региона во вторник сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

С 15 апреля полигон должен приостановить прием отходов, кроме тех, которые образовались в близлежащих Славске, Советске и Немане. Также минприроды и оператору полигона ЕСОО поручено в течение 2 недель запечатать пруд с фильтратом на полигоне, который, возможно, является источником запаха.

«Если полигон окажется не единственным источником запаха, будем искать другие возможные источники — такие как очистные сооружения, крупные предприятия, канализационно-насосные станции и другие. До тех пор пока не найдем и не решим проблему», — написал Алиханов.

Во вторник также стало известно, что жители Советска обратились в Росприроднадзор с жалобой на гибель рыб и бобров в канале Глубоком. По мнению обратившихся, этому способствует деятельность мусорного полигона в посёлке Барсуковка.

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом.

Устранить нарушения в Барсуковке потребовала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. 1 марта жителям Советска пообещали, что источник неприятного запаха будет блокирован в течение 10 дней.


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