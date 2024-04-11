Прокурор в суде потребовал отменить дифференцированные тарифы в Калининграде

Продолжение: Суд в Москве отклонил жалобу по делу о дифференцированных тарифах в Калининграде
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В суде апелляционной инстанции, где рассматривается жалоба по делу об установлении дифференцированных тарифов на проезд в общественном транспорте Калининграда, прокурор потребовал отменить соответствующие приказы службы по тарифам. Очередное заседание Первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве проходит в четверг, 11 апреля.

Иск к областной службе по тарифам и ее руководителю Яне Бабкиной подавал житель города Сергей Карпушенко. Как передает корреспондент «Нового Калининграда», на заседании прокурор высказал мнение, что доводы апелляционной жалобы истца заслуживают внимания и что дифференцированный тариф установлен «без надлежащего обоснования». По его мнению, это подтверждается в том числе установлением одинаковых тарифов на проезд в автобусах и электротранспорте. В то же время представители службы по тарифам и городской администрации заявили, что принятые приказы не нарушают прав потребителей, а установленные тарифы «отвечают интересам жителей Калининградской области» и обеспечивают баланс интересов перевозчиков и граждан.

Апелляционная инстанция рассматривает дело с 12 марта. Заседания дважды откладывались в связи с тем, что суд запрашивал у ответчиков дополнительные доказательства.

Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте Калининграда был установлен в 2023 году. По решению областной службы по тарифам он составляет 28 рублей при оплате картой «Волна Балтики», 33 рубля при безналичной оплате другим способом и 37 рублей при оплате наличными.

По мнению Сергея Карпушенко, приказ ведомства противоречит требованиям действующего законодательства РФ, в том числе — Конституции, а его принятие «инициировано ненадлежащим лицом». Калининградец просит признать документ недействующим и отменить его. Первая инстанция оставила иск Карпушенко без удовлетворения.

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