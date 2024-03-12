Суд в Москве начал рассматривать дело о тарифах на проезд в Калининграде

Все новости по теме: Транспорт: стоимость проезда

Апелляционная инстанция начала рассматривать дело об установлении в Калининграде дифференцированного тарифа на проезд в общественном транспорте. Иск к областной службе по тарифам и ее руководителю Яне Бабкиной подавал житель города Сергей Карпушенко. Заседание Первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве по жалобе калининградца прошло во вторник, 12 марта.

Как передает корреспондент «Нового Калининграда», рассмотрение дела отложили в связи с тем, что суд запросил у службы по тарифам дополнительные доказательства. В частности, ведомству указали на то, что в заявлении муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс», по просьбе которого был изменен тариф, не приводится перечень документов, подтверждающих экономическую обоснованность такой меры. Соответствующие приложения, которые служба направила в суд в электронном виде, не содержат электронных подписей.

Кроме того, показатели в таблице с расчетами, представленной ведомством, указаны в разных единицах измерения. Такой документ может вводить в заблуждение, посчитала судья. Следующее заседание по делу назначено на 21 марта.

Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте Калининграда был установлен в 2023 году. По решению областной службы по тарифам он составляет 28 рублей при оплате картой «Волна Балтики», 33 рубля при безналичной оплате другим способом и 37 рублей при оплате наличными.

По мнению Сергея Карпушенко, приказ ведомства противоречит требованиям действующего законодательства РФ, в том числе — Конституции, а его принятие «инициировано ненадлежащим лицом». Калининградец просит признать документ недействующим и отменить его. Первая инстанция оставила иск Карпушенко без удовлетворения.

В администрации Калининграда ранее заявляли, что разницей цен на проезд хотят стимулировать горожан к переходу на карту «Волна Балтики». При этом проезд в общественном транспорте вошел в перечень самых подорожавших услуг в регионе в июле прошлого года. По данным Калининградстата, поездка в трамвае и троллейбусе стала дороже в среднем на 25%, в маршрутном такси — на 16,67%. Проезд в автобусе подорожал в среднем на 16,26%. Повышение тарифа не затронуло пенсионеров, школьников и многодетных родителей.

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