В Черняховске начали ремонт фасадов исторических домов на улице Победы

В Черняховске начали ремонт фасадов исторических домов на улице Победы
Фото: Фонд капитального ремонта Калининградской области
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В Черняховске начался ремонт фасадов двух исторических зданий на улице Победы. Об этом в своём телеграм-канале сообщает региональный Фонд капитального ремонта.

Внешний вид обновляют у зданий № 15 и № 17 площадью 820 и 1122 кв. м. соответственно. Их построили в первой четверти XX века. Согласно данным ФКР, работы завершат в течение двух лет.

В среду, 16 апреля, подрядчики приступили к ремонту 6 домов на улице Козенкова в Калининграде. По заявлениям Фонда капремонта, в этом году в области работы начнутся в 545 зданиях. На эти цели в региональном бюджете на 2024 год заложено порядка 1,4 млрд рублей.

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