АТОР: туроператоры нашли альтернативные прямые рейсы из Калининграда в Турцию

Туроператоры Pegas Touristik, Coral Travel и Anex нашли замену авиакомпании Southwind Airlines, прямые рейсы из Калининграда в Турцию через Европу выполнит другой перевозчик. Об этом сообщила в понедельник, 22 апреля, Ассоциация туроператоров России.



«За выходные были достигнуты договоренности с турецкой авиакомпанией Tailwind о прямых рейсах из Калининграда в Анталью. Ранее эта авиакомпания выполняла чартерные рейсы в Стамбул по заказу Anex», — отметили в АТОР. Сетка вылетов и расписание нового перевозчика уточняются. По данным ассоциации, новые рейсы частично не совпадают с отмененными полетами Southwind.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы из Калининграда в Турцию решили заменить стыковочными. Как уточнили в АТОР, сейчас от этого варианта отказались.