АТОР: туроператоры нашли альтернативные прямые рейсы из Калининграда в Турцию

Туроператоры Pegas Touristik, Coral Travel и Anex нашли замену авиакомпании Southwind Airlines, прямые рейсы из Калининграда в Турцию через Европу выполнит другой перевозчик. Об этом сообщила в понедельник, 22 апреля, Ассоциация туроператоров России.
«За выходные были достигнуты договоренности с турецкой авиакомпанией Tailwind о прямых рейсах из Калининграда в Анталью. Ранее эта авиакомпания выполняла чартерные рейсы в Стамбул по заказу Anex», — отметили в АТОР. Сетка вылетов и расписание нового перевозчика уточняются. По данным ассоциации, новые рейсы частично не совпадают с отмененными полетами Southwind.
Ранее сообщалось, что прямые рейсы из Калининграда в Турцию решили заменить стыковочными. Как уточнили в АТОР, сейчас от этого варианта отказались.В конце марта аэропорт «Храброво» анонсировал прямые рейсы из Калининграда в Стамбул и чартерные в Анталью. Однако вскоре турецкое издание Turizm Guncel сообщило о введении Евросоюзом запрета на полеты через Европу для авиакомпании Southwind Airlines. Некоторые туроператоры вынуждены были пересаживать туристов на рейсы других перевозчиков. При этом ЕС утверждает, что не применял санкций в отношении турецкой авиакомпании. В середине апреля авиакомпания Southwind Airlines подтвердила отмену рейсов из Калининграда в Анталью.