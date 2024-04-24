Ремонт улицы Радищева планируют возобновить после дополнительных замеров шума

Ремонт улицы Радищева планируют возобновить после дополнительных замеров шума
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

Ремонт улицы Радищева, приостановленный в начале этого года намерены возобновить этим летом. О том, что властям потребовались новые замеры, после оперативного совещания в среду, 24 апреля, журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Мы сейчас будем это делать, — сообщила Дятлова. — Вы видели, там сейчас есть проблема в части коллектора. Мы проводим сейчас дополнительные замеры шумов (в дневное и ночное время), обновляем информацию и после этого с жителями будем разговаривать и принимать решение, что дальше делать с этим контрактом. Либо это будет замена брусчатки, либо она останется. Решение надо принимать на основании знаний».

Дятлова добавила, что все дополнительные замеры власти намерены завершить в мае этого года.

В феврале этого года контракт по ремонту улицы Радищева был приостановлен, из-за чего подрядчику был продлен срок его выполнения на весь период приостановки.

Ранее власти Калининграда сообщали, что основанием для снятия брусчатки на Радищева стал шум. Однако в середине ноября прошлого года губернатор Антон Алиханов предложил городским властям брусчатку на улицах Радищева и Галицкого не трогать. Более того, глава региона посоветовал возглавляющей горадминистрацию Елене Дятловой «не чесать, где не чешется» и «не злить» (кого именно, он не уточнил).

В итоге к концу того же месяца глава администрации Елена Дятлова заявила, что мостовую на Радищева могут оставить, несмотря на то, что по проекту ее необходимо заменить на асфальт. Она пообещала вернуться к обсуждению вопроса весной. При этом город в октябре 2023 года нашел подрядчика на реконструкцию улицы (им стала черняховская компания «Вираж», взявшаяся выполнить работу за 77,1 млн рублей). По контракту подрядчик должен был заменить брусчатку на асфальт в течение 310 дней с момента заключения договора.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter