Ремонт улицы Радищева планируют возобновить после дополнительных замеров шума

Ремонт улицы Радищева, приостановленный в начале этого года намерены возобновить этим летом. О том, что властям потребовались новые замеры, после оперативного совещания в среду, 24 апреля, журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова.



«Мы сейчас будем это делать, — сообщила Дятлова. — Вы видели, там сейчас есть проблема в части коллектора. Мы проводим сейчас дополнительные замеры шумов (в дневное и ночное время), обновляем информацию и после этого с жителями будем разговаривать и принимать решение, что дальше делать с этим контрактом. Либо это будет замена брусчатки, либо она останется. Решение надо принимать на основании знаний».

Дятлова добавила, что все дополнительные замеры власти намерены завершить в мае этого года.

В феврале этого года контракт по ремонту улицы Радищева был приостановлен, из-за чего подрядчику был продлен срок его выполнения на весь период приостановки.

Ранее власти Калининграда сообщали, что основанием для снятия брусчатки на Радищева стал шум. Однако в середине ноября прошлого года губернатор Антон Алиханов предложил городским властям брусчатку на улицах Радищева и Галицкого не трогать. Более того, глава региона посоветовал возглавляющей горадминистрацию Елене Дятловой «не чесать, где не чешется» и «не злить» (кого именно, он не уточнил).

В итоге к концу того же месяца глава администрации Елена Дятлова заявила, что мостовую на Радищева могут оставить, несмотря на то, что по проекту ее необходимо заменить на асфальт. Она пообещала вернуться к обсуждению вопроса весной. При этом город в октябре 2023 года нашел подрядчика на реконструкцию улицы (им стала черняховская компания «Вираж», взявшаяся выполнить работу за 77,1 млн рублей). По контракту подрядчик должен был заменить брусчатку на асфальт в течение 310 дней с момента заключения договора.