Областные власти назвали даты начала онлайн-продаж льготных авиабилетов

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Авиаперевозчики пока не открыли продажи субсидируемых авиабилетов по калининградским направлениям онлайн. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, «Уральские авиалинии» планируют сделать это 2 мая, «Аэрофлот» — 4 мая. «Пока покупка билетов доступна только в кассах и у агентов», — отметили в кабмине.

Компания «Смартавиа», по данным властей, будет продавать билеты только в кассах, их список опубликован на сайте перевозчика. Продажи планируется открыть во второй половине дня 2 мая.

В правительстве добавили, что количество субсидированных билетов ограничено. На момент открытия продаж 1 мая их общее количество составляло порядка 30 тысяч в Москву и город Жуковский Московской области, Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск, Екатеринбург из Калининграда и в обратном направлении.

Стоимость субсидированных авиабилетов для жителей Калининградской области до Москвы и Жуковского составит 3800 рублей в один конец, до Санкт-Петербурга — 3500 рублей. Цена билета до Екатеринбурга установлена в размере 8500 рублей, Мурманска — 6000 рублей, Архангельска — 5500 рублей. Для покупки необходимо предоставить паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации на территории региона. Для детей до 14 лет потребуется свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации.

Губернатор Антон Алиханов заявлял в конце апреля, что на субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области по обновленной программе осталось порядка 170-180 млн рублей. В Москву и Санкт-Петербург спецтарифы вводит «Аэрофлот», в Екатеринбург и Жуковский — «Уральские авиалинии», в Мурманск и Архангельск — «Смартавиа». 

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