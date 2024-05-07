Алиханов: мер по дегазации воздуха на полигоне под Советском недостаточно

Алиханов: мер по дегазации воздуха на полигоне под Советском недостаточно
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Антон Алиханов считает, что принятых мер по дегазации воздуха на полигоне Барсуковка под Советском недостаточно. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале во вторник, 7 мая.

Губернатор рассказал, что на свалке уже ликвидированы скопление сточных вод и жировая яма, введён запрет на ввоз жидких промышленных отходов, уменьшен объём принимаемых твёрдых коммунальных отходов, а также проводятся ежедневная откачка сточных вод с передачей их на очистку и регулярный мониторинг состояния воздух при помощи газоанализатора. Этих решений, по его мнению, оказалось мало.

«После проведенных консультаций, дал следующие поручения Минприроды и руководству ЕСОО: продолжить работу и ускорить модернизацию очистных сооружений (чем меньше фильтрата в теле полигона, тем меньше запах) — должны закончить в июне-июле 2024 года; над отработанной частью полигона установить систему активной дегазации (будет осуществлять сбор и уничтожение выделяемых газов с тела полигона) срок -июль-август 2024 года; ускорить разработку проектной документации по модернизации полигона. Срок выхода на государственную экологическую экспертизу — не позднее сентября 2024 года; до 24 мая изучить опыт регионов РФ по химическому дезодорированию свалочных масс (как временная мера по ликвидации неприятного запаха)», — рассказал Алиханов (авторская пунктуация сохранена — прим. «Нового Калининграда»).

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом.

Устранить нарушения в Барсуковке потребовала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. 1 марта жителям Советска обещали, что источник неприятного запаха будет блокирован в течение 10 дней.

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