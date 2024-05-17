Калининградские вузы начали выдавать справки студентам для льготных авиабилетов

В университетах Калининградской области студентам начали выдавать форменные справки для получения льгот на авиаперелёты. Обеспечением документами занимаются пока только БФУ и РАНХиГС. Об этому «Новому Калининграду» заявили в пресс-службах вузов в пятницу, 17 мая.

МФЦ Балтийского федерального университета начал выдачу справок с 16 числа. Приобрести их можно только очно. «Чтобы получить такую справку, студенту необходимо лично с паспортом обратиться в МФЦ БФУ. Оформление справки займет не более десяти минут», — рассказали «Новому Калининграду» в пресс-службе БФУ.

В калининградской РАНХиГС заявки на справки оставляют в электронном формате. Их заказывают накануне, к выдаче документы готовы уже на следующий день. «Порядка 10 заявок есть, справки уже готовы, и отдел, который занимается документальным обеспечением студентов, сегодня готов их выдавать. Ни ажиотажа, ни проблем никаких нет», — заявили в западном филиале президентской академии.

Обратная ситуация сложилась в КГТУ. В пресс-службе технического университета рассказали, что образец документа уже поступил, однако дату начала выдачи не назвали. Получить справки можно будет в студенческом отделе вуза.

При этом на сайте «Аэрофлота» на 12:00 пятницы, 17 мая, из доступных в Москву рейсов есть только один, на который можно оформить онлайн-билеты: 5 июня в 21:10 за 3800 рублей. На полёты в Санкт-Петербург нет продаж вплоть до середины июня.