Калининградские вузы начали выдавать справки студентам для льготных авиабилетов

В университетах Калининградской области студентам начали выдавать форменные справки для получения льгот на авиаперелёты. Обеспечением документами занимаются пока только БФУ и РАНХиГС. Об этому «Новому Калининграду» заявили в пресс-службах вузов в пятницу, 17 мая.
МФЦ Балтийского федерального университета начал выдачу справок с 16 числа. Приобрести их можно только очно. «Чтобы получить такую справку, студенту необходимо лично с паспортом обратиться в МФЦ БФУ. Оформление справки займет не более десяти минут», — рассказали «Новому Калининграду» в пресс-службе БФУ.
В калининградской РАНХиГС заявки на справки оставляют в электронном формате. Их заказывают накануне, к выдаче документы готовы уже на следующий день. «Порядка 10 заявок есть, справки уже готовы, и отдел, который занимается документальным обеспечением студентов, сегодня готов их выдавать. Ни ажиотажа, ни проблем никаких нет», — заявили в западном филиале президентской академии.
Обратная ситуация сложилась в КГТУ. В пресс-службе технического университета рассказали, что образец документа уже поступил, однако дату начала выдачи не назвали. Получить справки можно будет в студенческом отделе вуза.
При этом на сайте «Аэрофлота» на 12:00 пятницы, 17 мая, из доступных в Москву рейсов есть только один, на который можно оформить онлайн-билеты: 5 июня в 21:10 за 3800 рублей. На полёты в Санкт-Петербург нет продаж вплоть до середины июня.
Субсидированные билеты на рейсы «Аэрофлота» поступили в продажу с 1 мая, однако льготные перевозки для студентов стали доступны лишь с 13 числа. Причиной стало то, что не была утверждена форма справки, которую студенты должны предъявлять. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что количество субсидированных билетов «не бесконечно». Федеральный Минтранс в ответ на запрос «Нового Калининграда» писал, что «по мере реализации льготных билетов будут приниматься меры по выделению дополнительных средств на данное направление».