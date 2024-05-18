Проект 5 многоэтажных домов на площади в 2 га в Пионерском прошёл экспертизу

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию по 5 многоэтажным домам в Пионерском на улице Молодёжной. Соответствующее решение опубликовано на ГИС ЕГРЗ.



Многоэтажное жилое строительство планируется сразу на трёх участках с кадастровыми номерами 39:19:010119:122, 39:19:010119:123 и 39:19:010119:124. Согласно кадастровой карте Калининградской области, общая площадь всех земель составляет 1,95 га. Застройщиком является АО «Специализированный застройщик „Лидер“».

Весной в Пионерском разрешили построить несколько домов в центре и посёлке Рыбное. Активную застройку в городе власти связали с тем, что Пионерский разрастается. В конце 2023 года власти озвучили планы по объединению Светлогорска и Пионерского. Губернатор Антон Алиханов обратил внимание, что за последние годы региональные власти выделили деньги на три дороги, соединяющие эти курорты. «Хуторская, Рабочая и, собственного говоря, через Зори — основной поток. У вас три дороги, которые, по сути, вас сделали одним городом. Сейчас не будем говорить про то, что в принципе напрашивается слияние, но тем не менее — напрашивается», — сказал Алиханов. Подробнее эти планы в областном правительстве пока не раскрывают. Что о них думают эксперты, читайте в материале «Нового Калининграда» по ссылке.