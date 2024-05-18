Проект 5 многоэтажных домов на площади в 2 га в Пионерском прошёл экспертизу

Проект 5 многоэтажных домов на площади в 2 га в Пионерском прошёл экспертизу
Место строительства пяти домов на улице Молодёжной. Фото: скриншот публичной кадастровой карты Калининградской области

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию по 5 многоэтажным домам в Пионерском на улице Молодёжной. Соответствующее решение опубликовано на ГИС ЕГРЗ.

Многоэтажное жилое строительство планируется сразу на трёх участках с кадастровыми номерами 39:19:010119:122, 39:19:010119:123 и 39:19:010119:124. Согласно кадастровой карте Калининградской области, общая площадь всех земель составляет 1,95 га. Застройщиком является АО «Специализированный застройщик „Лидер“».

Весной в Пионерском разрешили построить несколько домов в центре и посёлке Рыбное. Активную застройку в городе власти связали с тем, что Пионерский разрастается. В конце 2023 года власти озвучили планы по объединению Светлогорска и Пионерского. Губернатор Антон Алиханов обратил внимание, что за последние годы региональные власти выделили деньги на три дороги, соединяющие эти курорты. «Хуторская, Рабочая и, собственного говоря, через Зори — основной поток. У вас три дороги, которые, по сути, вас сделали одним городом. Сейчас не будем говорить про то, что в принципе напрашивается слияние, но тем не менее — напрашивается», — сказал Алиханов. Подробнее эти планы в областном правительстве пока не раскрывают. Что о них думают эксперты, читайте в материале «Нового Калининграда» по ссылке.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter