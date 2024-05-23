Облвласти разрешили расширить границы Поваровки для строительства курорта

В Генплан Зеленоградского городского округа вносятся изменения, предполагающие изменение границ поселка Поваровка. Соответствующий приказ министерства градостроительной политики региона был размещен 22 мая на портале правовой информации.

Документ «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования „Зеленоградский городской округ“ Калининградской области применительно к населенному пункту „поселок Поваровка“ в части изменения его границ» вступает в силу спустя десять дней с момента его подписания.

Напомним, в январе администрация Зеленоградского округа представила проект, по которому размежёванная территория поделена на две зоны: общественно-деловую и курортную — с площадями в 319,54 и 160,54 га соответственно. В мае областные власти предложили отдать все 32 участка возле моря южнее Янтарного и западнее Поваровки под деловую застройку. Площадь застраиваемой территории составит 489,1 га. «Белая Дюна» также будет формально включена в границы Поваровки.

Губернатор Калининградской области заявил о планах по созданию курорта на побережье посёлка Поваровка под Янтарным в апреле 2023 года. Сейчас у проекта два рабочих названия — «Белая дюна» и «Русская Балтика». Особенностью курорта должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. До «Русской Балтики» также хотят запустить электрички с автономным ходом. Стоимость проекта оценивается в 416 млрд рублей.