На будущем курорте «Белая дюна» хотят открыть кластер креативных индустрий

На будущем курорте «Белая дюна» хотят открыть кластер креативных индустрий
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство

В туристический кластер на Балтийском море под Поваровкой «Белая дюна» планируется интегрировать кластер креативных индустрий с инфраструктурой для кинопроизводства. Об этом сообщает пресс-служба Газпромбанка, заключившего соглашение о реализации инвестпроекта в ходе ПМЭФ.

В релизе отмечается, что на площади почти 480 га возведут многофункциональные санаторно-курортные комплексы с променадом, мариной и аквапарком. Емкость номерного фонда составит 10 480 единиц, также будет организовано порядка 17,8 тыс. рабочих мест. В проект планируется интегрировать кластер креативных индустрий с инфраструктурой для кинопроизводства.

В январе 2024 года администрация Зеленоградского округа представила проект, по которому размежёванная территория поделена на две зоны: общественно-деловую и курортную. В мае областные власти предложили отдать все 32 участка возле моря южнее Янтарного и западнее Поваровки под деловую застройку. «Белая Дюна» также будет формально включена в границы Поваровки. Стоимость проекта оценивается в 416 млрд рублей, при этом объем частных инвестиций оценивается почти в 380 млрд рублей, государственного финансирования — примерно в 37 млрд.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter