На будущем курорте «Белая дюна» хотят открыть кластер креативных индустрий

В туристический кластер на Балтийском море под Поваровкой «Белая дюна» планируется интегрировать кластер креативных индустрий с инфраструктурой для кинопроизводства. Об этом сообщает пресс-служба Газпромбанка, заключившего соглашение о реализации инвестпроекта в ходе ПМЭФ.

В релизе отмечается, что на площади почти 480 га возведут многофункциональные санаторно-курортные комплексы с променадом, мариной и аквапарком. Емкость номерного фонда составит 10 480 единиц, также будет организовано порядка 17,8 тыс. рабочих мест. В проект планируется интегрировать кластер креативных индустрий с инфраструктурой для кинопроизводства.

