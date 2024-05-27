На территории нацпарка «Виштынецкий» устанавливают особый режим природоохраны

На территории национальный парк «Виштынецкий», переданного под управление ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса», устанавливают природоохранную зону. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Национальный парк „Виштынецкий“ расположен на территории двух муниципальных округов — Нестеровского и Озерского — и занимает площадь 27634,37 га. Первостепенной задачей учреждения является обеспечение особого режима охраны природных комплексов и объектов в соответствии требованиями законодательства РФ об особо охраняемых природных территориях, в области охраны окружающей среды, животного мира с учетом интересов проживающего на территории нацпарка населения», — отмечается в сообщении.

Также уточняется, что населенные пункты Краснолесье, Сосновка, Пугачево, Боровиково, Уварово и Ягодное в площадь национального парка не вошли.

Напомним, новый национальный парк «Виштынецкий», утвержденный постановлением председателя правительства Михаила Мишустина 1 апреля, официально возглавил руководитель нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина.



Напомним также, что в ноябре 2023 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что выступает против создания национального парка на территории Роминтской пущи. В качестве одного из альтернативных решений рассматривалось придание такого статуса территории вокруг Большого Мохового болота в Славском районе.

В марте сообщалось, что областные власти решили не согласовывать проект создания нацпарка «Виштынецкий», поскольку он вызвал много вопросов у чиновников. В начале ноября министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин пояснял в комментарии «Новому Калининграду», что в регионе есть территории, более достойные статуса нацпарка. Он также отметил, что природный парк «Виштынецкий» начиная с 2017 года «является зоной особого контроля».