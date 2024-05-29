Срок завершения ремонта аварийного участка променада в Янтарном сдвинули

Срок завершения ремонта аварийного участка променада в Янтарном сдвинули
Фото с официальной страницы Янтарного городского округа в соцсети «ВКонтакте»
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Наземную часть аварийного участка променада в Янтарном планируют заменить в течение «максимум 10 дней». Об этом сообщил глава администрации Янтарного городского округа Артур Крупин в прямом эфире Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте» 29 мая.

«Наземную часть [променада] в ближайшую неделю — максимум 10 дней в районе технологического разрыва заменят. Это у нас единственный аварийный участок. Он перекрыт. Есть информация и элементы, запрещающие проход. Для того, чтобы не получить травму, надо обходить участки, где проводятся ремонтные работы», — сказал Крупин в ответ на вопрос о том, как власти могли допустить начало купального сезона с травмоопасным променадом.

Ранее Крупин заявлял, что променад «будет готов на 100%» к 1 июня. В феврале очевидцы утверждали, что расположенная над озером часть променада в Янтарном ушла под воду. Часть наземного настила демонтировали в апреле в рамках ремонтно-восстановительных работ. Завершить их власти тогда обещали в течение двух недель.

В 2023 году был проведён капитальный ремонт участка променада протяжённостью один километр. «Остался один аварийный участок — стык наземной и водной частей, «Центр туризма» (муниципальное учреждение — прим. «Нового Калининграда») занимается им, — отметил Артур Крупин. Также сити-менеджер сообщал о разработке проекта восстановления водной части променада, которая находится «в не очень хорошем состоянии».

Двухкилометровый променад в Янтарном построили в 2014 году за 44 млн рублей по программе приграничного сотрудничества России и Евросоюза. Из-за ошибки проектировщиков проблемы возникали с самого начала: объект оказался слишком низким, и во время зимних штормов его постоянно заносило песком. Местным властям приходилось искать конструкцию по GPS-координатам, поскольку сверху образовывались дюны высотой около метра.

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