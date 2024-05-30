Калина: на территории нацпарка «Виштынецкий» запретят охоту

Калина: на территории нацпарка «Виштынецкий» запретят охоту
Анатолий Калина. Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

На территории национального парка «Виштынецкий» не будет охоты. Об этом заявил директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина в эфире радио «Балтик Плюс» в четверг, 30 мая.

«Сразу скажу: охоты не будет. Спортивное рыболовство будет, а охоты не будет», — отметил Калина. При этом он уточнил, что на территории парка до сих пор есть угодья, где разрешена охота. Сейчас региональное минприроды занимается отзывом всех выданных лицензий.

Новый национальный парк «Виштынецкий», утвержденный постановлением председателя правительства Михаила Мишустина 1 апреля, официально возглавил руководитель нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина. В ноябре 2023 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что выступает против создания национального парка на территории Роминтской пущи. В качестве одного из альтернативных решений рассматривалось придание такого статуса территории вокруг Большого Мохового болота в Славском районе.

В марте сообщалось, что областные власти решили не согласовывать проект создания нацпарка «Виштынецкий», поскольку он вызвал много вопросов у чиновников. В начале ноября министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин пояснял в комментарии «Новому Калининграду», что в регионе есть территории, более достойные статуса нацпарка. Он также отметил, что природный парк «Виштынецкий» начиная с 2017 года «является зоной особого контроля».

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