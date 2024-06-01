Власти Гусева ищут подрядчика для устройства «Парка воды, культуры и отдыха» (фото)

Власти Гусева в лице МАУ «Служба заказчика-застройщика» ищут подрядчика на выполнение работ по устройству «Парка воды, культуры и отдыха». Согласно порталу Госзакупок, ему предстоит за 176,49 млн рублей выполнить капитальный ремонт открытого бассейна и сетей теплоснабжения, а также провести реконструкцию сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации в зеленой зоне рядом с историческим центром, вдоль улицы Школьной и правого берега реки Писса. Окончание подачи заявок, судя по документам, 17 июня этого года.
Напомним, что в июле прошлого года Гусев стал одним из победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек». На указанной территории хотят восстановить общественный бассейн с купелями и павильоном, обустроить маршруты со спусками к воде и пирсами, сцену, а также организовать места для занятий спортом, тихого отдыха и семейного отдыха с детьми. В конце апреля этого года появилась информация о том, что Госэкспертиза одобрила строительство павильона с саунами в гусевском парке в рамках упомянутого благоустройства.