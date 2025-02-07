Проект капитального ремонта открытого бассейна в Гусеве прошёл госэкспертизу

Проект капитального ремонта открытого бассейна на территории ФОКа в Гусеве прошёл государственную экспертизу. Ремонт пройдёт в рамках благоустройства объекта «Парк воды, культуры и отдыха». Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 7 февраля. Документацию для экспертизы подготовило гусевское МАУ «Служба заказчика-застройщика», которое также выступит застройщиком.

Напомним, что в июле 2023 года Гусев стал одним из победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек». На указанной территории хотят восстановить общественный бассейн с купелями и павильоном, обустроить маршруты со спусками к воде и пирсами, сцену, а также организовать места для занятий спортом, тихого отдыха и семейного отдыха с детьми. В конце апреля 2024 года появилась информация о том, что госэкспертиза одобрила строительство павильона с саунами в гусевском парке в рамках упомянутого благоустройства.

В июне 2024 года стало известно, что подрядчику предстоит за 176,49 млн рублей выполнить капитальный ремонт открытого бассейна и сетей теплоснабжения, а также провести реконструкцию сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации в зеленой зоне рядом с историческим центром.