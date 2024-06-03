Прокуратура проводит проверку после ливня, подтопившего часть Калининграда

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Прокуратура проводит проверку после ливня, который обрушился на Калининград в воскресенье, 2 июня. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили в ответ на запрос ТАСС.

«Прокуратура начала проверку по вопросу соблюдения норм содержания ливневых канализаций в Калининграде в связи с подтоплениями городских улиц и проверку соблюдения прав пострадавших граждан на получение компенсаций понесенного ущерба», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщили ТАСС в калининградском Гидрометцентре, в воскресенье в городе выпало 20 мм осадков, критический уровень составляет 30 мм.

Напомним, сильный ливень в Калининграде в воскресенье, 2 июня, стал причиной массового затопления улиц. Администрация Калининграда сообщала, что причины подтоплений после ливня в областном центре связаны с тем, что магистральные коллекторы дождевой канализации не справляются со сбросом ливневых вод, и требуется время, чтобы ушла вода. Для ликвидации подтопления на Острове пришлось привлекать спецтехнику, работы велись всю ночь.

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