Прокуратура проводит проверку после ливня, подтопившего часть Калининграда

Прокуратура проводит проверку после ливня, который обрушился на Калининград в воскресенье, 2 июня. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили в ответ на запрос ТАСС.

«Прокуратура начала проверку по вопросу соблюдения норм содержания ливневых канализаций в Калининграде в связи с подтоплениями городских улиц и проверку соблюдения прав пострадавших граждан на получение компенсаций понесенного ущерба», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщили ТАСС в калининградском Гидрометцентре, в воскресенье в городе выпало 20 мм осадков, критический уровень составляет 30 мм.