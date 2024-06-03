Дятлова поблагодарила чиновников за работу по ликвидации подтоплений

Глава администрации Калининграда выразила благодарность подчиненным, принимавшим участие в устранении последствий мощного ливня, обрушившегося на город в воскресенье, 2 июня. Об этом Елена Дятлова написала в своем телеграм-канале.

«Сперва хотела бы поблагодарить коммунальные службы за то, что всю ночь напролёт боролись с последствиями стихии, ударившей по областному центру. Вчера буквально за считанные минуты на территории города выпало около 20 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. С большинства подтопленных участков вода ушла сразу, но где-то пришлось помогать ей это делать. Руководитель комитета городского хозяйства отпросился у меня спать в 4 утра. Директор Управления по делам ГО и ЧС приехал домой в 5 утра. Директор „Гидротехника“ до сих пор не уходил с рабочего места», — рассказала Дятлова.

По ее словам, уже в 7 утра в понедельник она докладывала о ситуации в городе врио губернатора Алексею Беспрозванных. В 8 утра состоялся сбор оперативного штаба, после которого его участники поехали осматривать самые проблемные точки, чтобы выяснить причины произошедшего.

Напомним, сильный ливень в Калининграде в воскресенье, 2 июня, стал причиной массового затопления улиц. Администрация Калининграда сообщала, что причины подтоплений после ливня в областном центре связаны с тем, что магистральные коллекторы дождевой канализации не справляются со сбросом ливневых вод, и требуется время, чтобы ушла вода. Для ликвидации подтопления на Острове пришлось привлекать спецтехнику, работы велись всю ночь. Прокуратура проводит проверку по вопросу соблюдения норм содержания ливневых канализаций в Калининграде в связи с подтоплениями городских улиц.