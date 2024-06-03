Дело не в забитой ливневке: Дятлова назвала причину подтопления дворов на Острове

Дело не в забитой ливневке: Дятлова назвала причину подтопления дворов на Острове
Фото пресс-службы администрации Калининграда
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Причиной серьезного подтопления дворовых территорий на Острове послужила не забитая ливневая канализация. Проблема оказалась в другом. Об этом написала в своем телеграмм-канале глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«На улице Генерала Павлова ливнёвка не была забита песком, как думали многие. Она работала на пределе своих возможностей. Спорный момент — то, что управляющая компания закрыла дождеприёмные колодцы на придомовой территории сеткой, это могло уменьшить скорость ухода воды. В 80-х гг., когда строился данный микрорайон, к системе ливнёвок следовало подойти иначе. Сейчас имеем, то что имеем: из дворов выходят ливнёвки по 100 мм., далее они врезаются в коллектор 200 мм, а на входе в насосную станцию диаметр вновь сужается до 150 мм», — уточнила сити-менеджер.

Дятлова сообщила, что дала поручение комитету городского хозяйства и строительства посчитать стоимость и спроектировать на данной территории новую систему ливневой канализации. Также она добавила, что в районе стадиона вода «местами ещё стоит». «Причина подтоплений устанавливается, а пока откачиваем воду в цистерны», — отметила сити-менеджер.

По данным главы горадминистрации, в воскресенье на телефон ЕДДС (596400) поступило около 80 обращений от граждан с жалобами на подтопление придомовых территорий и подвалов.

Напомним, сильный ливень в Калининграде в воскресенье, 2 июня, стал причиной массового затопления улиц. Администрация Калининграда сообщала, что причины подтоплений после ливня в областном центре связаны с тем, что магистральные коллекторы дождевой канализации не справляются со сбросом ливневых вод, и требуется время, чтобы ушла вода. Для ликвидации подтопления на Острове пришлось привлекать спецтехнику, работы велись всю ночь. Прокуратура проводит проверку по вопросу соблюдения норм содержания ливневых канализаций в Калининграде в связи с подтоплениями городских улиц.

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