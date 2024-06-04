Министр просвещения РФ: результаты пересдач ЕГЭ обработают в течение недели

Минпросвещения обещает, что результаты пересдач ЕГЭ будут обработаны в течение недели. Об этом, как пишет ТАСС, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Что касается пересдачи ЕГЭ — это ваше предложение, озвученное в послании [Федеральному собранию], очень позитивно воспринято. Мы этот вопрос оперативно проработали, и такие даты — 4 и 5 июля — уже в расписание внесены, ребята могут воспользоваться этим правом, и мы обработаем результаты максимально быстро, в течение недели постараемся», — сообщил Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.Напомним, 29 февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил «дать выпускникам, что называется, второй шанс», то есть разрешить пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В результате Рособрнадзор пообещал, что в 2024 году выпускники получат право пересдачи ЕГЭ по одному предмету до окончания приемной компании в вузах, однако выбрать лучший результат не получится. При этом «двухсоставные» экзамены по иностранным языкам придется пересдавать полностью, это значит, что сохранить хорошую оценку за письменную или устную части также не получится. В апреле в России было утверждено новое расписание ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании.