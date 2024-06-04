Министр просвещения РФ: результаты пересдач ЕГЭ обработают в течение недели

Минпросвещения обещает, что результаты пересдач ЕГЭ будут обработаны в течение недели. Об этом, как пишет ТАСС, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Что касается пересдачи ЕГЭ — это ваше предложение, озвученное в послании [Федеральному собранию], очень позитивно воспринято. Мы этот вопрос оперативно проработали, и такие даты — 4 и 5 июля — уже в расписание внесены, ребята могут воспользоваться этим правом, и мы обработаем результаты максимально быстро, в течение недели постараемся», — сообщил Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.