Беспрозванных: в течение лета в онкоцентре заработают два стационара

Беспрозванных: в течение лета в онкоцентре заработают два стационара
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Онкоцентр

В течение лета в онкологическом центре Калининградской области в Родниках начнут свою работу два стационара. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в пятницу, 14 июня.

Он отметил, что у властей были планы по открытию медицинского учреждения в конце года, и заявил, что в первую неделю на посту и.о. главы области связался с Минзравом РФ с вопросом ускорения процедуры.

«В результате поликлиника онкологического центра с 22 мая уже приняла около 600 пациентов. В июле здесь заработает дневной стационар, а в августе — круглосуточный», — написал Беспрозванных.

Врио губернатора также рассказал, что реконструкцию поликлиники на улице Марины Расковой обещают завершить в срок, а открыть в первом квартале 2025 года. «Что касается поликлиники на Сельме, то она полностью готова — откроем её в ближайшее время после получения лицензии», — завершил он.

Отметим, что в начале апреля этого года экс-министр здравоохранения Александр Кравченко рассчитывал, что лицензирование поликлиники онкологического центра завершится «максимум в мае».

Также в середине мая сообщалось о выделении дополнительного финансирования на строительство онкологического центра. Власти связали это с увеличением стоимости контракта с учетом пересмотра сметы. По словам министра финансов Калининградской области Виктора Порембского, на строительство выделяется 1,5 млрд рублей и еще 167 млн. рублей предусмотрено на закупку оборудования, необходимого для лицензирования. В конце мая 2024 поликлиника онкологического центра заработала в тестовом режиме.

Строительство объекта началось еще в 2018 году, и сроки его сдачи многократно переносились. До настоящего времени учреждение к работе не приступило. О сроках лицензирования стационара не сообщалось, но экс-губернатор Антон Алиханов в апреле полагал, что полностью процедура завершится «в ближайшие два месяца».

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